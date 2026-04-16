La flamante liga de profesionales “InterPro” lanzó con todo la categoría Maxi

Ayer miércoles, en el predio Villalobos en Valle Viejo, se puso en marcha el torneo de categoría Maxi de la InterPro, la nueva liga de fútbol que nuclea a los profesionales de diferentes ámbitos de la provincia.
En la ocasión se dio el punta pie inicial en esta categoría con 4 partidos, que le pusieron un tinte especial a la gran fiesta de fútbol en el estelar predio que la liga dispuso para el desarrollo de los partidos.
Cabe destacar que la InterPro, es una nueva asociación organizadora sin fines de lucro que viene en crecimiento, ya que cuenta también con la categoría Supermaxi, que arrancó previamente con el torneo apertura el mes pasado, siendo toda una novedad en el ámbito local para los jugadores mayores de 40 años.
Según comentaron desde la comisión organizadora, vienen trabajando para poder brindar una “Liga interprofesional” que represente de la mejor manera y con el mayor sentido de pertenencia a los jugadores de fútbol amateur, que tienen estudios universitarios y terciarios. Se tiene en cuenta también a los estudiantes avanzados de alguna carrera e invitados libres que quieran participar, pero siempre respetando los lineamientos que ofrece en el reglamento de la InterPro.
RESULTADO FECHA 1 (MAXI)
Odontólogos 5 Profes Secundarios 0
Médicos 3 Profes Universitarios 2
Judiciales 1 Quilmes Profesional 0
Adefca Fusión 1 SAME 0
LIBRE: Abogados Club