River le ganó a Carabobo con lo justo por la Sudamericana

En una noche donde el juego colectivo no brilló del todo, River logró imponerse por 1 a 0 ante Carabobo de Venezuela. El encuentro se disputó este miércoles en el Estadio Monumental y correspondió a la segunda fecha del Grupo H de la actual Copa Sudamericana 2026.

El único grito sagrado de la noche llegó a los 21 minutos de la etapa complementaria. Tras una excelente jugada individual del volante Kendry Páez, quien trasladó desde el sector derecho hacia el medio, la pelota le quedó servida en la medialuna al delantero Sebastián Driussi. Con muchísima jerarquía, sacó un preciso remate rasante al primer palo que venció la resistencia del arquero Lucas Bruera.

A pesar de las peligrosas aproximaciones de Juan Fernando Quintero y un fuerte disparo del mediocampista Tomás Galván que se estrelló violentamente en el travesaño, el elenco local no consiguió ampliar la ventaja en el marcador. Sobre el epílogo del reñido encuentro, el arquero Santiago Beltrán salvó la caída de su arco tras contener de gran manera un complejo remate cruzado del atacante Edson Tortolero.