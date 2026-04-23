Maratón 10K por Malvinas Argentinas

Con un profundo sentimiento patriótico, este sábado 25 se llevará a cabo una nueva edición de la carrera en homenaje a nuestros Combatientes y Caídos en las Islas Malvinas, recordando la gesta del 2 de abril de 1982.
La competencia, que se realiza año tras año, tendrá como punto de partida y llegada la rotonda del murallón del Dique El Jumeal. La largada oficial está prevista para las 16:00 horas.
Participarán atletas de todas las categorías, incluyendo un espacio especial para niños de todas las edades.
Circuito
El recorrido será el tradicional:
* Largada desde el murallón del Dique El Jumeal
* Av. Bartolomé de Castro hasta su rotonda
* Continuación por Av. Juan Pablo Vera
* Luego hacia calle Abaucán
* Salida a Av. Illia
* Ascenso por la Cuestecilla del Jumeal
* Retorno por Av. Juan Pablo II hasta el punto de llegada
El circuito se realizará:
* 2 vueltas para la distancia de 10K
* 1 vuelta para la distancia de 5K