jueves, abril 23, 2026
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Maratón 10K por Malvinas Argentinas

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By Datamarca

Con un profundo sentimiento patriótico, este sábado 25 se llevará a cabo una nueva edición de la carrera en homenaje a nuestros Combatientes y Caídos en las Islas Malvinas, recordando la gesta del 2 de abril de 1982.

La competencia, que se realiza año tras año, tendrá como punto de partida y llegada la rotonda del murallón del Dique El Jumeal. La largada oficial está prevista para las 16:00 horas.

Participarán atletas de todas las categorías, incluyendo un espacio especial para niños de todas las edades.

Circuito

 

 

 

 

El recorrido será el tradicional:

* Largada desde el murallón del Dique El Jumeal
* Av. Bartolomé de Castro hasta su rotonda
* Continuación por Av. Juan Pablo Vera
* Luego hacia calle Abaucán
* Salida a Av. Illia
* Ascenso por la Cuestecilla del Jumeal
* Retorno por Av. Juan Pablo II hasta el punto de llegada

El circuito se realizará:

* 2 vueltas para la distancia de 10K
* 1 vuelta para la distancia de 5K

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