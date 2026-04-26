Murió un hombre por broncoaspiración en Santa María

La Justicia intervino para determinar las circunstancias de la muerte de un hombre de 40 años, identificado como Nelson Escalante, en la localidad de San José de Santa María. La Fiscalía tomó conocimiento dei ingreso de una persona sin vida alrededor de las 9 de la mañana de hoy al Hospital de San José, por lo que ordenó la inspección corporal del cadáver. María Escalante (67), madre del fallecido relató a los investigadores que su hijo padecía retraso madurativo e indicó que lo encontró con dificultades para respirar, por lo que determinaron el traslado al nosocomio en un vehículo particular. La medida judicial concluyó que la causa de muerte obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño, broncoaspiración. Personal de la Comisaría de Santa María participó de las actuaciones bajo las órdenes de la Fiscalía.