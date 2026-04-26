San Martin y Obreros de San Isidro, en un nuevo súperclasico chacarero

San Martín de El Bañado y Obreros de San Isidro volverán a verse las caras este domingo 26 de abril en el estadio Primo Antonio Prevedello, en una nueva edición del superclásico chacarero que comenzará a las 16:30. El encuentro, uno de los más esperados del calendario, contará con la apertura del estadio desde las 15:00, en una jornada que promete un gran marco de público y el clima característico de este tipo de partidos. En cuanto a la organización, se dispuso que la parcialidad de San Martín ingrese por el portón principal sobre Avenida Felipe Varela, ubicándose en la tribuna popular Este, mientras que los simpatizantes de Obreros de San Isidro lo harán por Avenida Eulalia Ares de Vildoza, ocupando la tribuna popular Sur. Desde lo deportivo, el arbitraje estará a cargo de Walter Agüero, quien será asistido por Diego Monasterio y Facundo Seco, en un partido donde cada detalle puede ser determinante. En relación a las entradas, se estableció un valor general de 7.000 pesos, con un adicional de 3.000 para platea, mientras que menores, jubilados y credenciales abonarán 4.000 pesos. El estacionamiento tendrá un costo de 3.000 pesos, y se informó que el pago será exclusivamente en efectivo. Así, el fútbol chacarero se prepara para vivir una de sus citas más importantes, en un duelo que siempre trasciende lo deportivo y que volverá a paralizar a todo el Valle Central. Síntesis: Superclásico chacarero.

San Martín vs Obreros de San Isidro. Domingo 26/04.

16:30 hs – Estadio Primo Antonio Prevedello. Apertura: 15:00 hs. Entradas: General $7.000 | Platea $3.000 | Menores/Jubilados $4.000 | Estacionamiento $3.000. Pago únicamente en efectivo. (No recibirán transferencias) Árbitro: Walter Agüero.

Asistentes: Diego Monasterio y Facundo Seco. Transmisión: Pasión Chacarera Deportes (Facebook y Youtube).