Tenencia de armas: el Senado define la regulación y extendería el plan de entrega

El Senado intentará avanzar este miércoles con el dictamen del proyecto que regula la tenencia de armas de fuego y extiende el programa nacional de entrega voluntaria. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y el oficialismo busca convertirla en ley en la primera semana de mayo.

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior se reunirá el 22 de abril para tratar el tema. Los encuentros están presididos por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada.

Durante la reunión expondrá el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa fue enviada al Congreso en mayo de 2024 por el presidente Javier Milei junto a la entonces ministra de Seguridad y actual jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich.

El texto establece un nuevo procedimiento para regularizar la tenencia legítima de armas mediante una declaración simplificada que podrá realizarse de forma virtual.

Además, introduce un beneficio para los usuarios registrados: quienes renueven su credencial dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar la idoneidad en el manejo del arma ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El proyecto también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El esquema permite que personas con armas no autorizadas las entreguen de manera anónima para su destrucción, sin consecuencias legales. Para este grupo, se fija un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC.

Como incentivo, el organismo otorga un pago a través de un cupón canjeable por efectivo.

El proceso comienza con la carga virtual del arma mediante su número de serie. El sistema identifica si el arma tiene pedido de secuestro y, en ese caso, queda a disposición de la Justicia.

Una vez entregada, el arma es inutilizada en el momento frente al usuario y luego destruida en un horno de alta temperatura.