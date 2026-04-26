domingo, abril 26, 2026
HomeCatamarcaUn hombre atacó a martillazos a su propia hermana
CatamarcaPortadas

Un hombre atacó a martillazos a su propia hermana

Datamarca4
By Datamarca4

Ayer, efectivos de la Seccional Décima llegaron hasta la calle Luis Ahumada, entre Líbano y José Cubas, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Roldán (51), quien fue sindicado de atacar violentamente a su hermana.

El sujeto fue sindicado por su propia hermana, una mujer de 42 años de edad, de haberla agredido físicamente con un martillo sufriendo lesiones que demandaron que fuera asistida por facultativos médicos del SAME.

Ante lo sucedido, el individuo fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2.

Previous article
Josué Agüero mantuvo el título
Next article
San Martin y Obreros de San Isidro, en un nuevo súperclasico chacarero
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora