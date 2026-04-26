Un hombre atacó a martillazos a su propia hermana

Ayer, efectivos de la Seccional Décima llegaron hasta la calle Luis Ahumada, entre Líbano y José Cubas, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Roldán (51), quien fue sindicado de atacar violentamente a su hermana. El sujeto fue sindicado por su propia hermana, una mujer de 42 años de edad, de haberla agredido físicamente con un martillo sufriendo lesiones que demandaron que fuera asistida por facultativos médicos del SAME. Ante lo sucedido, el individuo fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2.