Manifestó que en las aguas de la ‘Capital de la Cordillera y del Turismo Aventura’ se curó de un serio problema de salud que tenía en una de sus piernas.

Dentro de la amplia lista de famosos que en la historia visitaron las Termas de Fiambalá, el bonaerense Sergio “Maravilla” Martínez, ex campeón del mundo de los medianos y superwelter, dijo en el programa ‘El Show del Problema´ que se emite por Canal 9 de Buenos Aires, que no descarta regresar al boxeo en el mes de junio de presente año para ponerle fin a una inactividad de más de cinco años, y atribuyó su regreso gracias a las propiedades curativas de las aguas termales de la ‘Capital de la Cordillera y del Turismo Aventura’. “Estuve a pocas horas que me amputen la pierna.

Toqué fondo, estuve con morfina, corticoide y de repente me metí a unas aguas termales en Catamarca, en la ciudad de Fiambalá… Salí espectacular. El sulfato de las aguas me mataron la bacteria que me afectaba la pierna”. Contó el campeón de los medianos de la CMB y OMB, más de los superwelters CMB, quien además resaltó varias veces que “las aguas termales de Fiambalá calmaron en su totalidad el dolor que tenía en mi rodilla derecha”, dijo.

Martínez, quien ostenta un registro profesional de 51 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Con el relato del famoso boxeador revalida esas afirmaciones y se suman a otras similares que desde muchos años atrás, varias personas aseguraron que las propiedades curativas de las aguas termales de Fiambalá aliviaron graves problemas de salud y que muchas veces los médicos se sorprendieron, como pasó con los facultativos que atienden a ´Maravilla´ Martínez.

