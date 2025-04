Denuncian supuesta mala praxis en el hospital “San J. Bautista”

Margarita, madre del joven Nahuel Córdoba (26), fallecido anoche, denunció que su hijo fue víctima de mala praxis en el hospital “San J. Bautista”. En una entrevista concedida a una radio del medio, la mujer apuntó contra el Dr. Javier Jabif: “Ese tipo es un caballo. No sirve como médico”. “Ni una persona me habló bien de él. Hasta las enfermeras me decían que denuncie”, agregó en diálogo con radio Valle Viejo. Narró detalles de los hechos y dejó expuestas múltiples irregularidades en el centro de salud. “Un compañero del doctor Jabif le dijo ‘¿qué hiciste Javi con este chico?’. Se dejó estar”, contó la mujer. “Mi hijo lloraba de dolor”. “Ese médico me mintió desde el primer momento”. Relató que durante su estadía en el hospital le advirtieron que si denunciaba el hecho estando su hijo internado, “ellos borrarían todo del sistema” Sumida en profundo dolor y lágrimas, agregó que el doctor cuestionado “eligió mal su profesión”. “Si hubiera querido tener muertos en su vida, hubiera ido a trabajar en la morgue y no como traumatólogo”.