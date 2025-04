Programaron la 2da fecha del Anual de la Liga Chacarera

Durante la reunión de concejo directivo llevada a cabo en el día de ayer, quedó aprobada la programación de este fin de semana por la segunda fecha del Anual de la Liga Chacarera de Fútbol. * Viernes 11/04 Estadio Primo Antonio Prevedello

15:00 hs, Social San Antonio vs Villa Dolores

17:00 hs, San Martin vs Coronel Daza * Sábado 12/04 Estadio Primo Antonio Prevedello

16:30 hs, Los Sureños vs Deportivo Sumalao Estadio Diego A. Maradona de La Merced

16:00 hs, La Merced vs La Tercena Cancha de Defensores de Esquiú

16:30 hs, Defensores de Esquiú vs Social Rojas Cancha Las Pirquitas

15:30 hs, Las Pirquitas vs Obreros SI * Domingo 13/04 Estadio Primo Antonio Prevedello

14.30 hs, Ateneo MM vs La Carrera

16:30 hs, Independiente SA vs Juventud Unida