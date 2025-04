Este jueves funcionarán los colectivos en todo el país pese al paro de la CGT

Mario Callegari, vocero del gremio del sector, ratificó que los conductores de corta, media y larga distancia no adherirán a la medida de fuerza. Qué pasará con el resto de los transportes públicos. El vocero de la Unión Tranviarios Automotor, el gremio que agrupa a los conductores de colectivos, confirmó que mañana no adherirán al paro nacional impulsado por la CGT. “Mañana va a haber colectivos normalmente”, aseguró Mario Callegari al ser consultado por Eduardo Feinmann en radio Mitre. Al ser consultado sobre los motivos por los cuales su sindicato no se suma a la huelga, Callegari recordó que la UTA se encuentra bajo un proceso de conciliación obligatoria y por ese motivo no tienen margen para parar. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, aseguró. Cuando se dicta una conciliación obligatoria, las partes involucradas en el conflicto (sindicatos y empleadores, generalmente) deben suspender cualquier medida de fuerza que esté planificada, como paros o huelgas, y participar en una serie de audiencias bajo la supervisión de un conciliador designado por el ministerio. Este proceso tiene como objetivo facilitar el diálogo entre las partes y encontrar una solución pacífica al conflicto. Durante el tiempo que dure la conciliación obligatoria, las condiciones laborales deben mantenerse sin cambios. La UTA se encuentra bajo una conciliación obligatoria luego de haber amenazado con ir a un paro en el marco de las negociaciones salariales del sector. Callegari aseguró además que la decisión de los conductores de colectivos va a ser útil para medir la eficacia del paro dado que todos los trabajadores que deseen asistir a sus lugares de trabajo van a poder hacerlo sin inconvenientes. Micros de corta, media y larga distancia funcionarán con normalidad en todo el país. No habrá trenes

El próximo jueves 10 de abril, en el marco de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Trenes Argentinos comunicó que no habrá servicio de trenes en el área metropolitana, así como en los servicios regionales y de larga distancia. La medida afectará a más de un millón de pasajeros y tendrá un impacto económico estimado de 386 millones de pesos para el Estado Nacional. Como parte de esta medida, Trenes Argentinos anunció que también se verán afectados los horarios de los últimos servicios del miércoles 9. Los trabajadores que no se presenten en sus puestos de trabajo enfrentarán un descuento en su salario correspondiente al día de la huelga. No habrá subtes

Los metrodelegados del subterráneo porteño también se suman a la huelga. No habrá servicio durante toda la jornada en las 6 líneas y en el Premetro. Transporte aéreo: menos vuelos por el paro

El impacto en los vuelos será considerable, aunque no total. Se estima una operatividad del 45%, debido a que los controladores aéreos están obligados por ley a mantener servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial. Entre los gremios que anunciaron su participación figuran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). También adhiere ATEPSA, que representa al personal de navegación aérea. Aerolíneas Argentinas informó que cancelará un total de 258 salidas, lo que afectará a cerca de 20.000 pasajeros.