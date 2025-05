El Gobierno de la Provincia de Catamarca, en trabajo conjunto con el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Federación Económica de Catamarca (FEC), pone en marcha El Marcatón, un nuevo programa provincial de fomento al consumo local. La iniciativa ofrece descuentos combinados y opciones de financiación en múltiples rubros comerciales, con el objetivo de fortalecer la economía provincial, apoyar a los comerciantes y aliviar el bolsillo de los consumidores. El programa, que iniciará el próximo lunes 2 de junio, prevé descuentos directos, topes mensuales generosos y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, aplicables a compras con tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina a través del escaneo de código QR de Modo BNA y BNA. La propuesta tiene vigencia semanal y días especiales por rubro, lo que permite organizar la demanda y garantizar un alcance equitativo en todo el territorio. “El Marcatón es mucho más que una promoción: es una herramienta estratégica para defender el bolsillo, incentivar el consumo y potenciar el entramado productivo catamarqueño. Un esfuerzo conjunto que pone a la gente y a los comercios en el corazón y centro de la recuperación económica”, aseguró el gobernador Raúl Jalil en la presentación del programa, realizada en Casa de Gobierno. Por su parte, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, enfatizó que “el One Shot estaba limitado a un solo rubro y un solo momento del mes. El Marcatón es todos los rubros de la vida cotidiana en todos los comercios adheridos, con posibilidad de compra durante todos los días del mes dependiendo de cada beneficio”. Además, el funcionario subrayó que este “es un enorme esfuerzo financiero que realiza el Gobierno junto a los privados en un momento económico completo, por eso requiere responsabilidad por parte de todos para sostenerlo, aprovecharlo de la mejor manera y capitalizarlo cada uno según sus posibilidades”. A continuación, el detalle completo de los beneficios por rubro: DETALLE DE BENEFICIOS POR RUBRO Especial Alimentos Descuento: 30% Financiación: 1 cuota Tope mensual: $60.000 Días: Toda la semana Construcción y Hogar Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $120.000 Días: Lunes, martes y miércoles Vestimenta y Afines Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $80.000 Días: Lunes, martes y miércoles Otros Rubros (electro, bazar, calzado, librería, tecnología, veterinaria, óptica, etc) Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $80.000 Días: Lunes, martes y miércoles Gastronomía Descuento: 20% Financiación: 1 cuota Tope mensual: $20.000 Días: Toda la semana Comidas al Paso (delivery, fast food, rotiserías, etc.) Descuento: 20% Financiación: 1 cuota Tope mensual: $20.000 Días: Toda la semana Productos Regionales y Artesanías Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $40.000 Días: Toda la semana Perfumería Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $80.000 Días: Jueves y viernes Hoteles Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $80.000 Días: Toda la semana Hosterías Descuento: 20% Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés Tope mensual: $80.000 Días: Toda la semana Una herramienta para activar el consumo real Desde la Federación Económica de Catamarca remarcaron que “el Marcatón es una respuesta concreta a la coyuntura económica: dinamiza las ventas, estimula el consumo responsable, y genera un impacto positivo en la economía local con beneficios palpables para miles de familias catamarqueñas; la articulación entre el sector público, el financiero y los comercios es clave para su implementación”. Los consumidores podrán acceder a todos los detalles, tope de reintegros y días de vigencia a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de Catamarca. Además, desde la próxima semana contarán con la opción de armar su propia combinación de descuentos a través del chatbot oficial MICA.