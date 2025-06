Elevan a juicio la causa por la desaparición de Loan Peña: hay 7 imputados

A casi un año de la desaparición del niño en Corrientes, el Juzgado Federal de Goya resolvió que la causa pase a etapa de debate oral. Entre los acusados figuran familiares, un excomisario y allegados a la familia. El Juzgado Federal de Goya resolvió ayer elevar a juicio la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. La decisión se tomó luego de una extensa investigación y afecta a siete personas acusadas de haber participado en la sustracción y ocultamiento del menor. La resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo alcanza a Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel. Todos enfrentarán cargos por sustracción y ocultamiento de un menor bajo el artículo 146 del Código Penal. El expediente ya suma más de 90 cuerpos y decenas de legajos, y fue declarado listo para el juicio oral. La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella particular de los padres de Loan. Según el requerimiento fiscal, los siete imputados actuaron de manera coordinada para sustraer y ocultar a Loan. El niño había asistido junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, y luego salió a caminar hacia un naranjal con un grupo de adultos y otros niños. Desde ese momento, no se lo volvió a ver. “Tomaron intervención en la sustracción del menor… para luego ocultarlo hasta el día de hoy”, señala el Ministerio Público en su acusación. Entre las pruebas clave se incluye el montaje de un falso escenario, la plantación de una zapatilla en un lodazal y la difusión de noticias falsas sobre su hallazgo. El comisario Walter Maciel está acusado de haber utilizado su cargo para entorpecer la búsqueda y simular una investigación. Habría ejecutado maniobras para desviar la atención y proteger a los responsables. La causa incluye testimonios, pericias forenses, análisis de teléfonos y rastreos, así como la activación de la Alerta Sofía. Los fiscales señalaron que la zona cero fue exhaustivamente rastrillada y que no hay indicios de que el niño se haya perdido de forma accidental. Los perros de búsqueda no detectaron una trayectoria clara y los testimonios de familiares y vecinos coinciden en que no era posible que el niño se perdiera sin ser visto o escuchado. Respecto a la zapatilla hallada, los investigadores aseguran que Laudelina Peña la colocó o sabía quién la puso, con el objetivo de simular una pista. Además, las declaraciones de los imputados presentan múltiples contradicciones y movimientos sospechosos, según la acusación. Con la elevación a juicio, la causa entra en su etapa más decisiva. El tribunal deberá ahora fijar la fecha para el debate oral, en el que se intentará esclarecer qué pasó con Loan y quiénes son los responsables de su desaparición. Mientras tanto, el niño sigue sin aparecer y su familia continúa reclamando justicia y verdad.