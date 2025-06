Inflación en baja, pero los salarios siguen perdiendo

Aunque el índice de inflación de mayo mostró el dato más bajo en muchos años, los salarios siguen sin alcanzar a cubrir las necesidades de los argentinos. Así lo analizó José Aranda, editor de Economía de Diario El Liberal. Según detalló Aranda, el índice de precios al consumidor (IPC) arrojó un aumento promedio de 1,5% en mayo. Sin embargo, explicó que “ese número es un promedio de 12 rubros que mide el INDEC”, lo que implica que algunos sectores registraron aumentos mucho mayores. Por ejemplo, el rubro de comunicaciones subió 4,1%, mientras que alimentos —clave para el consumo diario— se mantuvo por debajo del 1,5% e incluso en algunos casos, por debajo del 1%. Esta dispersión en los precios refleja una situación desigual para los consumidores. “Aunque la inflación general baja, mucha gente siente que no le alcanza la plata. Los salarios no crecieron al mismo ritmo que la inflación, al menos hasta marzo, que es el último dato oficial”, subrayó el periodista. En ese sentido, recordó que el Gobierno nacional decidió homologar solo aquellas paritarias que cierren por debajo o igual al 1%, lo cual limita las posibilidades de recuperación del poder adquisitivo. Inflación regional y factores que influyen Al analizar el comportamiento regional de los precios, Aranda remarcó que el NOA registró la inflación más baja del país, con un 1,2% en mayo, por debajo del promedio nacional. No obstante, dentro de la región hubo subas significativas en rubros sensibles como vivienda, salud, educación y comunicaciones, “que son los que terminan impactando en el bolsillo a fin de mes”, explicó. Otro de los factores que ayudaron a contener la inflación fue la baja de frutas y verduras, productos que habían registrado fuertes aumentos en marzo y abril. Además, la estabilidad del dólar en los últimos meses también contribuyó a la moderación inflacionaria. Pese al dato alentador de una inflación más controlada, el efecto real en la economía familiar sigue siendo limitado. “Muchos asalariados siguen teniendo la sensación de que, aun con un índice bajo, no llegan como quisieran a fin de mes”, concluyó Aranda. La caída de la inflación no alcanza, por ahora, a revertir la pérdida del poder adquisitivo, uno de los principales desafíos que sigue enfrentando la economía argentina.