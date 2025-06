La Justicia confirmó que la madre mató a su hijo y se suicidó

Los movimientos de su tarjeta SUBE y la declaración de su jefe fueron claves para ubicarlo fuera de la escena del hecho. El crimen de un niño con autismo en la localidad bonaerense de Florencio Varela mantenía un manto de dudas, pero en las últimas horas la investigación confirmó la hipótesis inicial de la Justicia, que indica que efectivamente la madre fue la autora, para luego quitarse la vida. La tragedia que atravesó a una familia de Florencio Varela, finalmente, se trató de un filicidio seguido de suicidio: M.A.L., ama de casa de 47 años, baleó a su hijo de 6 en la cabeza y después se quitó la vida. Así lo concluyó la Justicia luego de verificar la coartada del padre del nene, de quien se había sospechado en las primeras horas de la investigación. El lamentable suceso se desencadenó el viernes, cuando Fernando Cuello, padre del menor y pareja de Lator, regresó de su trabajo y encontró los cuerpos sin vida de ambos. Tras alertar al SAME, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento en el lugar. Las primeras pericias revelaron que el niño presentaba lesiones en la cabeza y la mujer heridas en el tórax. Aunque en un principio se consideró al padre como posible sospechoso, esta línea de investigación fue descartada rápidamente al corroborarse que Fernando Cuello se encontraba trabajando en un tornero que trabaja en Munro, en la zona norte del conurbano. Un testigo confirmó que el papá de la víctima llegó a las 7 y se fue a las 16. Los registros del viaje en transporte público coinciden exactamente con esos horarios. Ambas pruebas alcanzaron para convencer a la fiscalía de que el hombre no estuvo en la escena del crimen cuando ocurrieron los hechos. Finalmente, el fiscal de la causa, Darío Provisionato, a cargo de la UFI N° 1 de Varela, brindó detalles cruciales. Explicó que se confirmó que la mujer le quitó la vida al niño con un disparo en la cabeza, tras lo cual el menor agonizó por aproximadamente cinco horas. Posteriormente, M.A.L se quitó la vida con dos disparos. El fiscal precisó que el primer disparo que la mujer se infligió fue en la frente, pero este “no tuvo trayectoria” mortal. Con la poca vitalidad que le quedaba, se realizó un segundo disparo en el pecho, que le causó la muerte de forma instantánea. “En un momento se sospechó del hombre porque no cerraban los dos disparos en el cuerpo de la mujer”, agregó Provisionato, explicando la razón de la confusión inicial en la investigación.