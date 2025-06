Milei apoyó los ataques de EE.UU. a Irán y reivindicó el alineamiento con Trump y Netanyahu

Tras el bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes, el Gobierno argentino expresó su respaldo a la ofensiva liderada por Washington y reafirmó su postura geopolítica frente al conflicto en Medio Oriente. La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán generó un fuerte impacto internacional, y la Argentina se posicionó con claridad. El presidente Javier Milei y su gabinete salieron a respaldar el ataque encabezado por Donald Trump, que también contó con el apoyo de Israel, en el marco de un nuevo capítulo en la escalada bélica en Medio Oriente. El primer mensaje institucional fue publicado en la madrugada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien afirmó: “Garantizar la paz en el mundo es luchar contra el terrorismo y sus armas nucleares. Mañana el mundo despertará más libre y en paz. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, expresó, en alusión a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. El mensaje fue reposteado por Milei, así como también uno de su vocero, Manuel Adorni, que sentenció: “Terrorismo nunca más. Fin”. Aunque el Presidente no emitió un comunicado oficial ni realizó declaraciones propias, replicó mensajes que expresan una postura de alineamiento absoluto con la Casa Blanca y con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Desde su entorno recordaron que los reposteos en la red social X no implican necesariamente su opinión, aunque en este caso se enmarcan en una clara línea discursiva y diplomática que sostiene desde el inicio de su mandato. Durante su reciente visita a Israel, Milei ya había marcado posición sobre el rol de Irán en el tablero internacional. En una entrevista con LN+, expresó:

“Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil negociar con alguien que te quiere exterminar. Si Irán se convierte en potencia nuclear, el mundo está en problemas”, advirtió. En ese contexto, agregó: “Israel ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007 y ahora lo está haciendo otra vez. Israel está salvando la cultura occidental”, dijo, al tiempo que cuestionó a quienes critican al Estado israelí desde una óptica que, según su visión, atenta contra los valores judeocristianos del capitalismo. Durante los bombardeos, el mandatario argentino también compartió mensajes de aliados políticos como la diputada Sabrina Ajmechet y el libertario Agustín Romo, que celebraron el accionar de EE.UU. y aseguraron que, por primera vez, Argentina “está del lado correcto y del lado ganador”. Por su parte, la Embajada de Israel en Argentina agradeció el apoyo de Milei:

“Reconocer el derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas de Irán es también defender la lucha por un mundo libre de terrorismo”, destacaron en un comunicado. La cancillería argentina, en tanto, no emitió hasta el momento una postura oficial, aunque días atrás la Oficina del Presidente había condenado el ataque masivo de Irán contra territorio israelí. Finalmente, Milei también reposteó mensajes que repudiaban las amenazas del régimen iraní contra el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien fue señalado por Teherán como uno de los responsables del ataque occidental tras sus advertencias sobre el avance nuclear del régimen.