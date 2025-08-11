Advierten que expulsaran a los radicales que vayan por afuera del partido

La mesa ejecutiva del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido a la militancia y afiliados en el marco del convulsionado clima interno que enfrenta. El texto señala que “en vísperas de un nuevo proceso electoral, y ante versiones sobre la posible participación de afiliados radicales como candidatos de fuerzas políticas ajenas a nuestra organización, la Mesa Ejecutiva del Comité Provincia hace saber lo que establece la Carta Orgánica Provincial: Artículo 8°, inciso b) – La extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios será automática para aquellos afiliados que “participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos, federaciones y/o agrupaciones nacionales, provinciales, municipales reconocidas”. Artículo 13°, incisos 3 y 4 – Queda prohibido a los afiliados: “3) Participar como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos, federaciones y/o agrupaciones nacionales, provinciales, municipales reconocidas. 4) Promover candidaturas nacionales, provinciales o municipales contrarias a lo resuelto por la Unión Cívica Radical”. Agrega que, “estas normas son más que un requisito formal: protegen la coherencia doctrinaria, la identidad política y la fuerza colectiva de la Unión Cívica Radical”. “Hoy, el radicalismo junto a Movilización conformamos la alianza denominada “Somos Provincias Unidas – Catamarca”, el espacio que congrega a gobernadores con una mirada federal y una proyección nacional, tenemos la responsabilidad de consolidar una alternativa sólida y creíble para la Argentina del futuro. El radicalismo catamarqueño no está al margen de ese desafío: “somos actores con vocación de servicio, comprometidos socialmente, con conocimiento técnico y político indispensables para que esta construcción impulse la economía local, promueva el empleo, mejore los ingresos de los catamarqueños, genere oportunidades y las condiciones para el desarrollo humano”, remarca. Aclara que “nuestro compromiso no es con la especulación personal ni con el atajo de los acuerdos circunstanciales, sino con *una propuesta de desarrollo que defienda a nuestra gente, fortalezca la educación y la salud pública, promueva un federalismo real y respete la independencia de poderes y el Estado republicano, bregando siempre por el bienestar general de los catamarqueños”. “Convocamos a cada afiliado y militante a reflexionar sobre el sentir radical, realizar actividades proselitistas o de fiscalización de otras fuerzas políticas ajenas a la UCR implican incurrir en inconducas partidarias. Por eso, la importancia de la unidad y la lealtad en este momento histórico. La fortaleza del radicalismo no se negocia: se sostiene en el respeto a nuestra carta orgánica, en el trabajo en equipo y en la convicción de que somos protagonistas de una alternativa que ya está en marcha”, finaliza.