La delicada situación educativa universitaria fue abordada por el refernete del sector local, Fernando Morales, quien reclamó la aprobación de la Ley de Financiamiento y denunció que en el sistema universitario ya se registraron 10.000 renuncias de profesores.

En declaraciones a la prensa, hoy confirmó que docentes de más de 57 universidades del país iniciaron hoy un paro nacional que se extenderá hasta el 17 de agosto, con actividades rotativas y continuidad de medidas hasta septiembre.

“Entramos en este plan de lucha que arranca hoy hasta el 17 de agosto. El lunes 18 comenzamos con paro de 48 horas de forma rotativa y así vamos a seguir hasta llegar al 7 de septiembre, donde es muy posible que llevemos adelante la tercera marcha nacional o federal de los universitarios”, expresó.