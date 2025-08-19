martes, agosto 19, 2025
HomeNacionalesANSES: calendario de pagos para hoy martes 19 de agosto
NacionalesPortadas

ANSES: calendario de pagos para hoy martes 19 de agosto

Datamarca4
By Datamarca4

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este martes 19 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 7.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 6.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 5.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

Previous article
Convocan a vigilia y movilización en el Congreso por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Next article
Martes con lluvia y viento en el valle central
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora