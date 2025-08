Tener una cierta adicción a ver los mensajes o a mantenernos al tanto de lo que pasa cada minuto puede ser perjudicial para la salud.

Vivimos en una sociedad que está interconectada, llena de estímulos y con el teléfono celular como principal recurso. Aferrarse a esta herramienta de comunicación como si nos fuera la vida en ello es un gesto que se repite cada día en la sociedad mundial hasta el punto de que despojarnos de ella podría causar, incluso, un trauma.

Algunas preguntas que podemos hacernos serían:

. ¿Hasta qué punto observar que alguien revisa su celular constante e impulsivamente es considerado trastorno por la Psicología?

. ¿Dónde está el límite?

Según el español Aleix Hildebrandt, profesor de Psicología de la salud en la Universidad Carlemany de Andorra, no se trata demonizar la tecnología, sino de recuperar el control consciente sobre nuestros hábitos.

“Revisar el teléfono no es el problema, el problema es no poder dejar de hacerlo”, explicó y añadió: “Vivimos en una era hiperconectada donde el teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Lo consultamos al despertar, en el transporte público, en la cola del supermercado e incluso durante conversaciones cara a cara”.

Además, ante la pregunta qué significa realmente cuando alguien no puede dejar de revisar su teléfono, dio a conocer las posibles causas.

Tres causas acerca de la posible adicción al celular

. En primer lugar, una de las posibles causas de que alguien revise todo el tiempo su móvil podría tener que ver con el refuerzo intermitente, un principio básico del condicionamiento operante, dijo el psicólogo. “Las notificaciones, los ‘me gusta’ o los mensajes no llegan con regularidad, sino de forma impredecible. Este tipo de refuerzo, el mismo que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas, por ejemplo, activa nuestro sistema de recompensa y nos impulsa a revisar el móvil ‘por si acaso’”, señaló.

. La segunda posible razón por la que no nos despegamos del móvil, es la ansiedad y la necesidad de control. El experto dijo que revisar el teléfono continuamente puede ser una forma de calmar la inquietud, ya que, queremos estar informados, no perdernos nada y responder rápido para no parecer desinteresados. A veces, según indicó, detrás de esta urgencia por atender “la llamada” hay una ansiedad social encubierta, un cierto miedo a quedarnos fuera de la masa, a no ser suficientemente valorados o a que no cuenten con nosotros.

. Otra de las posibilidades en estos casos es lo que conocemos como nomofobia (abreviación de ‘no-mobile-phone phobia’) un término reciente que describe el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. “Aunque no está clasificada como trastorno en los manuales diagnósticos principales, cada vez vemos más personas que experimentan auténtico malestar si se quedan sin batería, cobertura o si se olvidan el teléfono en casa y esto es un problema”, dijo.

Por último, indicó que hay que hablar del vacío emocional: “En muchos casos, mirar el móvil compulsivamente es una vía rápida para distraerse de pensamientos incómodos, emociones difíciles o simplemente del aburrimiento. El móvil se convierte en un ‘ansiolítico portátil’ que usamos sin darnos cuenta”.

Fuente / TN