Audiencia de visu para Reyes Modotti

El juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, llevó a cabo la audiencia de visu en la causa en la que se encuentra imputado Juan Ignacio Reyes Modotti, por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa,en calidad de autor”.

La audiencia se realizó luego de que la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, solicitara semanas atrás el cese de la prisión

preventiva y la libertad del imputado hasta tanto se resuelva su situación procesal.

El pedido de la fiscalía se fundó en el informe elaborado por una Junta Interdisciplinaria, conformada por cuatro peritos oficiales y cuatro peritos de control, que concluyó que el imputado presenta una combinación de patologías- discapacidad intelectual moderada, trastorno del aprendizaje y trastorno del espectro autista— que afectan gravemente sus funciones ejecutivas y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Ante ello, el juez dispuso la realización de la audiencia de visu, que se concretó en la jornada de hoy, con el objeto de escuchar de manera directa a los profesionales intervinientes y a las partes antes de dictar resolución.

Estuvieron presentes los abogados de la defensa y de la querella, junto con los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense: la médica psiquiatra Andrea Elizabeth Prenol, el neurólogo José Arroyo, la psicopedagoga Magdalena María Azar y la psicóloga María Julia Rivas Ruzzo.

También participaron los peritos de control: las psicólogas María de los Ángeles Sánchez y Yasmin Teme, la psicopedagoga Andrea Amergol, el psiquiatra Luis Segura y el neurólogo César Figueroa.

Finalmente, el juez resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 28 de agosto, fecha en la que dará a conocer su resolución.