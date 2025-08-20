Ledesma cruzó a la senadora aliada de Milei: “Quieren condenar a nuestros chicos a la desigualdad”

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma repudió con dureza las declaraciones de la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero —aliada de Javier Milei—, quien durante el debate por la emergencia pediátrica en el Senado sostuvo que los niños argentinos no deberían atenderse en el Hospital Garrahan. “Lo que dijo esta senadora es la confesión más brutal de lo que piensan en el oficialismo nacional: que la salud no es un derecho, sino un privilegio reservado para pocos. Es inadmisible que se plantee que un chico enfermo tenga más o menos posibilidades de vivir según el lugar en el que nació o el bolsillo de su familia. Eso es un desprecio total por la vida”, señaló Ledesma. El legislador advirtió que la intención del gobierno libertario de limitar la salud al manejo exclusivo de las provincias significa abrir la puerta a una Argentina de primera y de segunda:

“Con ese criterio, habrá provincias que puedan sostener hospitales de alta complejidad y otras que no. Entonces, ¿qué le decimos a los padres de Catamarca, de Santiago o de La Rioja cuando sus hijos necesiten un trasplante o un tratamiento oncológico? Que se resignen. Es una lógica cruel y profundamente injusta, que no vamos a tolerar”. Adhesión a Corpacci En la misma discusión, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci defendió con firmeza el derecho universal a la salud. Ledesma respaldó plenamente esa postura:

“Coincido con la posición de la doctora Corpacci, que lo expresó con claridad en el Senado: la salud es un derecho para todos los niños y niñas del país, sin importar su origen ni su condición social. Ese es el camino que debemos sostener, frente a los intentos de degradar el sistema público y fragmentar el acceso a la salud”. Señalamiento a los libertarios locales El diputado también advirtió que este pensamiento no es exclusivo de Buenos Aires:

“Que nadie se confunda: lo que dijo Álvarez Rivero es lo mismo que piensan los libertarios de Catamarca y los ahora converso en la misma calaña como Puente y Monti. Todos avalan este modelo de exclusión. Cuando acompañan a Milei, están diciendo que nuestros chicos no merecen los mismos derechos que los de otras provincias”. Finalmente, Ledesma sentenció:

“Ningún catamarqueño ni ningún argentino debe quedar afuera del Garrahan ni de ningún hospital público de alta complejidad. Y si alguien lo plantea, merece el repudio social más absoluto”.