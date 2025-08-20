Cayó por vender fernet adulterado a un minimarket: le secuestraron varias botellas

Un hombre fue detenido en la zona sur de Rosario luego de ser denunciado por una comerciante, que ya le había comprado bebidas y había tenido reclamos por mal estado.

La Policía detuvo a un hombre acusado de intentar vender bebidas alcohólicas adulteradas en un minimarket de avenida San Martín al 3600, en la zona sur de la ciudad de Rosario.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde, tras un llamado al 911 que denunció el hecho.

La víctima, una mujer, señaló a los agentes que el sospechoso ofrecía botellas de fernet, supuestamente de la marca más famosa, a un precio muy inferior al normal en el mercado.

Contó además que la semana anterior le había comprado dos unidades y luego recibió reclamos de clientes porque el contenido estaba en mal estado.

Los policías constataron que las ocho botellas que el hombre tenía sobre el mostrador presentaban signos evidentes de manipulación: tapas teñidas y picos plásticos rotos. Ante esta situación, y con la decisión de la comerciante de radicar la denuncia, se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los envases.

El detenido fue identificado como José Alberto O., de 41 años. Fue trasladado a la comisaría 15ª, donde quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, se libraron comunicaciones a la Fiscalía.