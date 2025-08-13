Axel Kicillof denunció campaña sucia y apuntó a Milei: “Sos un estafador”

El gobernador salió al cruce de un posteo de un medio libertario. “Quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”, afirmó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció campaña sucia por parte del Gobierno nacional y negó haber gestionado los cambios de lugares de votación para facilitar el fraude. “Cortala (Javier) Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador”, escribió en su cuenta de la red social X.

El mensaje del gobernador fue en respuesta a un posteo de La Derecha Diario, que publicó una foto suya votando, que fue retocada para mostrarlo con los ojos hinchados, en la que el medio libertario asegura que las modificaciones de las escuelas fue hecha por “la Justicia bonaerense controlada por Kicillof”.

“Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”, comenzó en su respuesta el mandatario provincial.

Al respecto, señaló que “el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial”. “Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal”, aclaró.

“¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente”, completó.