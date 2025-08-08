La propuesta de “Chincho Poroto” – Teatro de Títeres se prepara para una próxima presentación en el país Cafetero, en esta ocasión representando a Catamarca y a la Argentina con la obra “Líos de granja”, seleccionada para presentarse en el Festival Internacional de Títeres “Mundos diversos para los niños y niñas de Tolima, Colombia”.

El evento se celebrará del 22 al 31 de agosto del 2025 próximo. “Nuestro espectáculo ha sido invitado luego de una selección internacional de obras de títeres de distintos puntos del mundo, siendo la obra del teatro catamarqueño, la representante nacional por Argentina, con distintos elencos de Colombia, Ecuador, Brasil, Cuba, México y Portugal”, contó Federico Abaca.

En el festival colombiano, Abaca además compartirá un seminario de dramaturgia para Teatro de Títeres destinado a profesionales y docentes del arte titiritero.

“Sin duda un reconocimiento a nuestra labor teatral que se viene desarrollando desde hace 25 años desde nuestra provincia de Catamarca a todos los rincones del mundo”, agregó el artista.

Antes de viajar en este mes tan especial por los festejos para nuestras infancias, Chincho Poroto se presentará en municipios del interior, escuelas y jardines de la provincia.

Abaca aprovechó la difusión para agradecer a quienes respaldaron económicamente para cubrir parte del viaje a Colombia: diputada provincial Natalia Ponferrada; Honorable Cámara de diputados de la provincia; ministra de Cultura de la provincia, Daiana Roldan; secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin; secretario de gobierno y coordinación Municipal, German Kranevitter y demás colaboradores.