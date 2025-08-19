Cillian Murphy se pone al frente de “Steve”, la nueva apuesta social de Netflix

El ganador del Oscar sorprende con un papel intenso en una película que explora la vida en un internado británico de los años noventa, abordando temas como la exclusión y la vulnerabilidad juvenil.

“Ese fue nuestro mayor reto, creo, mantenernos fieles al libro”, reconoció Cillian Murphy al referirse al proceso de adaptación de la novela que inspira su nuevo proyecto cinematográfico. La frase, pronunciada durante la promoción de la película, resume la tensión creativa que atraviesa Steve, la próxima producción original de Netflix dirigida por Tim Mielants y protagonizada por el propio Murphy.

El filme, que se estrenará el 3 de octubre, tras su paso por el Festival de Berlín, se adentra en la compleja realidad de los internados de reeducación para jóvenes en el Reino Unido de los años noventa, abordando tanto la vulnerabilidad de los estudiantes como el desgaste emocional de quienes intentan protegerlos.

La noticia principal, confirmada por Netflix, es el lanzamiento del tráiler oficial y las primeras imágenes de Steve, una adaptación de la novela Shy de Max Porter, que figuró entre los más vendidos del Sunday Times. El guion, escrito por el propio Porter, traslada la acción a un solo día en la vida de Steve, director de un reformatorio que representa la última oportunidad para jóvenes en riesgo. La película explora la lucha de Steve por evitar el cierre de la institución, mientras enfrenta sus propios desafíos de salud mental, en un entorno donde la sociedad parece haber abandonado tanto a los alumnos como a quienes los cuidan.

El reparto, encabezado por Cillian Murphy —ganador del Oscar® y conocido por su trabajo en Oppenheimer y Peaky Blinders—, incluye a Jay Lycurgo en el papel de Shy, un adolescente atrapado entre la autodestrucción y la búsqueda de sentido. Completan el elenco Tracey Ullman, Simbi Ajikawo y Emily Watson, junto a un grupo de jóvenes actores seleccionados por su autenticidad y capacidad para reflejar la realidad de los internados británicos de la época. La dirección de Tim Mielants, quien ya había colaborado con Murphy en Peaky Blinders, imprime al filme un tono visual que alterna la intensidad y la pausa, buscando que el espectador experimente la incertidumbre y la tensión emocional de los personajes.

El proceso de adaptación de Shy a la pantalla grande surgió de una colaboración directa entre Murphy y Porter. Tras finalizar varios proyectos exigentes, Murphy contactó al autor para proponerle una versión del guion centrada en la perspectiva del adulto responsable, inspirada en testimonios de profesores y cuidadores que se sintieron reflejados en la novela original. Esta decisión narrativa permitió explorar la angustia cotidiana de directores y maestros, un punto de vista poco habitual en el cine social, y dotó al personaje de Steve de una profundidad emocional singular. Murphy, hijo de docentes, aportó una sensibilidad personal al papel, consciente del desgaste que implica trabajar en entornos donde la juventud está expuesta a la exclusión y la violencia.

La autenticidad de la película se refuerza por la implicación de Max Porter en el rodaje y la preparación de los actores. El equipo realizó talleres y entrevistas con jóvenes sin experiencia previa en la actuación, integrando vivencias reales en la construcción de los personajes. El rodaje, realizado en orden cronológico, permitió a los intérpretes acompañar el desarrollo emocional de sus roles y transmitir la sensación de incertidumbre que atraviesa la historia. Según Porter, “muchos lectores se sintieron identificados con los adultos responsables en instituciones similares”, lo que motivó la reescritura del guion para dar voz a una generación de educadores y cuidadores que suelen quedar en segundo plano en los relatos sobre exclusión social.

La dimensión social de Steve se manifiesta en la elección de la época y el contexto. Ambientada en el Reino Unido de mediados de los años noventa, la película utiliza la distancia temporal para evidenciar el impacto de los recortes en el estado de bienestar y la desaparición de infraestructuras sociales. El relato evita la denuncia explícita y opta por mostrar cómo la eliminación de instituciones como la escuela dirigida por Steve afecta de manera irreversible tanto a los jóvenes más vulnerables como a quienes trabajan con ellos. La inclusión de un equipo de documentalistas dentro de la trama permite incorporar testimonios ficticios pero verosímiles de alumnos y maestros, generando un mosaico de voces que refuerza el realismo y anima al espectador a reconocer estos problemas en su propia realidad.

Entre los temas abordados destacan el acoso escolar, la violencia y la fragilidad masculina, tratados desde una perspectiva que los desvincula de la era digital y subraya su existencia previa al auge de los teléfonos inteligentes. La película sugiere que estas problemáticas no son nuevas, sino que forman parte de una historia social más amplia, marcada por la exclusión y la falta de recursos. El caso de Steve conecta con el público general al mostrar cómo las decisiones políticas repercuten en la vida cotidiana: familias que dependen de instituciones educativas, comunidades que pierden puntos de referencia y jóvenes que oscilan entre la integración y la marginación.

La colaboración creativa entre Murphy, Porter y Mielants se traduce en una obra que busca involucrar al espectador de manera sutil y reflexiva. Murphy ha explicado que el objetivo era “contar la historia de una manera suave, delicada, dejando suficiente espacio para que el público… para entrar en ella y encontrar su propio camino en las historias”. Esta aproximación se refleja en la dirección de Mielants, que privilegia los silencios y las pequeñas acciones para capturar la carga emocional del relato. La actuación de Murphy, descrita como una de las más expuestas y difíciles de su carrera, añade matices de vulnerabilidad y cansancio, elementos que contribuyen a la potencia dramática de la película.

Steve se inscribe en una tradición de cine social británico que examina las consecuencias de la exclusión y la responsabilidad colectiva en tiempos de crisis educativa. La película, que abrirá su recorrido internacional en Netflix el 3 de octubre, propone una reflexión sobre la importancia del diálogo social y la protección de los sistemas de inclusión, en un contexto donde la fragilidad de los jóvenes y el desgaste de los adultos responsables se convierten en el centro de la narrativa.