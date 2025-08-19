Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Esta resolución de la Sala C de la Cámara Comercial responde a un deuda millonaria que el Ciclón mantiene con un fondo suizo desde el 2019. En medio de la crisis institucional y la reaparición de Marcelo Moretti en la sede de avenida La Plata, la Justicia solicitó la quiebra de San Lorenzo, por una deuda millonaria con el fondo suizo AIS Group. El fallo de la Sala C de la Cámara Comercial destaca que “el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad ni objeto canalizar el cobro de un crédito individual” y que “la cesación de pagos constituye un estado de impotencia que afecta a todo el patrimonio e impide al deudor cumplir regularmente sus obligaciones”. En este contexto, se resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la resolución anterior e intimar al club, que, una vez notificado oficialmente, tendrá cinco días hábiles para presentar un descargo y abonar la suma de U$S 5.300.000. Según indicaron, el “Ciclón” contrajo la deuda entre fines de 2019 y comienzos de 2020, coincidiendo con los primeros meses de la pandemia de coronavirus. El préstamo de U$S4 millones fue otorgado por el fondo suizo AIS Group, radicado en Luxemburgo, en dos pagos: U$S 2.500.000 en noviembre de 2020 y U$S 1.500.000 en febrero de 2021. Los fondos se destinaron a gastos corrientes del club durante la pandemia y las contrataciones de los mellizos Ángel y Óscar Romero. Aunque el fondo y el club habían alcanzado previamente un acuerdo con un plan de pagos para saldar la deuda, el incumplimiento por parte de San Lorenzo reactivó nuevamente el pedido de quiebra. Fuente: Minuto 1