Ejército y fuerzas de seguridad articulan la logística de las legislativas

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió al comandante del Distrito Electoral Catamarca, Coronel Carlos Dittricht, y al teniente coronel Rodolfo Santillán.

Las autoridades pusieron en conocimiento del mandatario los trabajos que se vienen desarrollando junto a representantes de las fuerzas federales y provinciales, con el objetivo de coordinar todos los aspectos logísticos y de seguridad para el acto eleccionario de octubre.

Asimismo, informaron sobre la reunión mantenida con el juez federal y otras autoridades competentes, destacando la disposición y los recursos que aporta la Provincia para garantizar un proceso electoral ordenado, seguro y transparente.