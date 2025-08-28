Icaño se prepara para vivir una nueva fecha del Rally Catamarqueño

El rugir de los motores volverá a sentirse en Icaño, departamento La Paz, los días 26, 27 y 28 de septiembre donde se correrá el esperado Rally de Icaño x2, competencia que marcará la 5ª fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally, con la organización de Rallyceros. Durante tres jornadas, Icaño se convertirá en el epicentro del automovilismo provincial, con la presencia de los mejores pilotos y navegantes que buscarán sumar puntos clave en un campeonato que llega a instancias decisivas. Desde la organización adelantaron que se trabaja intensamente en la preparación de los caminos, garantizando seguridad, espectáculo y un recorrido a la altura de la expectativa de los fanáticos. “Queremos que la gente disfrute de un rally único, con todos los condimentos que caracterizan a nuestra categoría”, remarcaron los organizadores. De esta manera, el Rally de Icaño x2 promete caminos desafiantes, emoción en cada tramo y una verdadera fiesta deportiva que reunirá a toda la familia del rally catamarqueño.