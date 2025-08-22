La legendaria banda de hard rock catamarqueño La Maza se presenta este sábado 23 en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, en el ciclo de acústicos Lado B. En esta oportunidad tendrá como invitada especial a la cantante Nazarena Romero, Naeza, quién cobró gran notoriedad por su participación en “La Voz Argentina”.

Sobre la presentación de La Maza, el bajista y líder Daniel “Lechu” Herrera, sostuvo: “Nuestro repertorio será un repaso de toda la historia, de nuestro material discográfico editado, algunos temas serán en formato acústico y otros en formato eléctrico”.

La presentación de este sábado 23 de agosto en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, en el marco del ciclo Lado B, suma el sello del rock a una propuesta que apuesta a abrir espacios para mostrar la diversidad de géneros musicales. El evento se realiza con un bono contribución de $8.000 pesos.

“Venimos ensayando con mucho entusiasmo, para nosotros tiene un significado especial ese escenario, ya que es un edificio histórico representativo de nuestra cultura. Compartiremos escenario con la reconocida Naeza Romero, quien tuvo una gran participación en La Voz”- destacó Daniel “Lechu” Herrera.

La formación actual de La Maza, que tiene 27 años de trayectoria ininterrumpida en escenarios locales y nacionales, es Gustavo Oliva (batería), Darío Díaz (guitarra), Roberto Chacón (teclado), Alexander Cabrera (voz), Loy Carrizo (voz) y Daniel “Lechu” Herrera (bajo).

La banda se encuentra actualmente en una etapa creativa y de experimentación, fusionando estilos sin perder su esencia de rock y blues.

El ciclo de acústicos Lado B, una iniciativa que impulsa el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Cultural.