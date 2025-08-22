La obra del Polideportivo de Valle Viejo sigue a buen ritmo

El gobernador Raúl Jalil visitó este jueves la obra del nuevo Polideportivo de Valle Viejo, que ya registra un avance de casi el 50% y que, de acuerdo con las proyecciones, podría inaugurarse en el primer semestre de 2026.

Durante el recorrido estuvo acompañado por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisternas.

Como novedad, el mandatario provincial solicitó que los trabajos de refacción de la pileta proyectada incluyan un techado y climatización para ser utilizada durante todo el año. Además, se prevé una conexión directa al Polideportivo para hacer un solo complejo deportivo.

La obra del Polideportivo en sí comprende una superficie total de 4.200 m², de los cuales 2.600 m² corresponden al estadio principal y 1.400 m² a espacios complementarios. El estadio tendrá capacidad para casi 600 personas y contará con comedores, alojamientos, sectores de cocina, vestuarios, sala de reuniones y un espacio especialmente destinado a la prensa.

“Queremos terminarlo lo antes posible para que esté al servicio de todos los chacareros, y que sea un lugar común que los reúna a todos”, explicó el arquitecto Franco Ferioli, uno de los profesionales a cargo de la obra.

En paralelo, Raúl y demás autoridades también visitaron el predio del Club Obrero de San Isidro, donde se proyecta la construcción de una cancha de hockey con vestuarios y sanitarios, reforzando la infraestructura deportiva del departamento.