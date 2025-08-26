Ledesma: “Los libertarios de Catamarca son los voceros pagos de Karina Milei y la familia Menem”

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma volvió a apuntar con dureza contra los referentes libertarios de Catamarca, a quienes acusó de guardar un “silencio cómplice” frente al escándalo nacional que involucra a Karina Milei y a la familia Menem en un entramado de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En sus redes sociales, Ledesma utilizó la ironía para remarcar la doble moral de la oposición: “No era ‘Kristina’… era Karina. La casta de verdad apareció rápido: sin trabajadores, sin jubilados, sin pacientes oncológicos… pero con la estética y la coima siempre superiores”, lanzó. El legislador fue más allá y afirmó que en Catamarca los libertarios “se convirtieron en meros repetidores de consignas de Buenos Aires”, sin dar una sola explicación a los catamarqueños. “No dicen nada del ajuste, del recorte a las provincias, de los enfermos oncológicos sin medicación. Pero sí corren a tapar los escándalos de Karina y los Menem, como si fueran su comité de prensa local”, sostuvo. Uno de los apuntados fue el diputado radical Tiago Puente, recordado por sus publicaciones burlonas contra Cristina Fernández de Kirchner. Ledesma no dudó en marcar la contradicción: “Hace apenas unas semanas, Puente festejaba en redes la condena de Cristina como si se tratara de una medalla. Hoy, cuando el escándalo toca a Karina Milei y a los Menem, se queda mudo. No hace falta que yo lo describa: la realidad lo pinta tal cual es, un radical que puso su gente en la lista de los libertarios y que ahora paga el costo de ser socio menor de la casta”. Otro de los aludidos fue Francisco Monti, a quien Ledesma interpeló directamente: “Monti es especialista en discursos altisonantes cuando se trata de atacar al peronismo. Pero cuando el barro llega a los libertarios, elige callar. ¿O acaso piensa que el pueblo catamarqueño no se da cuenta de su doble moral?”. El diputado justicialista consideró que el silencio de la oposición local no es ingenuo, sino funcional a un armado político que se define por la obediencia. “Son radicales con peluca, que se disfrazan de moralistas pero terminan de escuderos de la familia Milei-Menem. Ese es el verdadero papel que cumplen en Catamarca: obediencia arriba e indiferencia hacia abajo”, afirmó. Para Ledesma, la gravedad del caso no radica solo en el escándalo nacional sino en lo que desnuda de la política local: “Mientras la gente espera respuestas, ellos siguen cuidando cargos y defendiendo a los mismos que se reparten coimas en Buenos Aires. No gobiernan ni representan a nadie en Catamarca, solo cumplen órdenes”. Finalmente, el diputado cerró con un mensaje directo: “La gente ya entendió que los libertarios catamarqueños no son oposición: son voceros pagos de Karina Milei y la familia Menem. Y lo peor es que, mientras se arrodillan en silencio, los catamarqueños siguen pagando las consecuencias del ajuste, del desfinanciamiento y de la impunidad”.