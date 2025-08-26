Firma de Convenio para el Fortalecimiento del Sistema de Salud en Antofagasta de la Sierra

Se llevó a cabo la firma de un importante convenio entre el Grupo Pier, el Ministerio de Salud de la Provincia, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y, en esta ocasión, se suma como nueva entidad el Hospital Alemán, que enviará profesionales residentes para prestar servicios en nuestro hospital local. Este convenio, que ya lleva su segundo año de vigencia, ha permitido la llegada periódica de profesionales de la salud y de la educación a nuestro departamento, reforzando la atención médica y preventiva, así como la formación comunitaria. Con la incorporación del Hospital Alemán, se sumarán más especialidades y profesionales, ampliando la cobertura de atención que hasta ahora contaba con médicos clínicos residentes. Del 19 al 23 de agosto, los equipos de trabajo realizaron chequeos escolares en todas las escuelas del departamento, incluyendo jardines y niveles primarios, y en El Peñón también a nivel secundario. Además, se llevaron adelante atenciones en las diferentes postas sanitarias de Antofagasta, El Peñón y Antofalla. Los profesionales que participaron fueron médicos clínicos, odontólogos, pediatras, cardiólogos infantiles, además de un psicólogo y un psiquiatra que comenzaron a trabajar en un plan específico de salud mental, atendiendo una de las principales necesidades de nuestra comunidad. También se sumaron colaboradores y especialistas en educación, quienes brindaron charlas y capacitaciones a docentes y distintos sectores de la comunidad. La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra agradece profundamente a todos los que hicieron posible esta jornada de trabajo solidario y comunitario, desde las empresas privadas que acompañaron, como tambien empresas y proveedores mineros, hasta los equipos de las distintas areas del municipio, y un especial agradecimiento al grupo Pier por la predisposición y al Ministerio de Salud de la provincia por el acompañamiento y hacer posible que los medicos puedan llegar a nuestra Antofagasta. El próximo operativo de atención médica está previsto para el mes de noviembre, con el objetivo de cerrar el año garantizando la continuidad de los controles y la presencia de especialistas en nuestra comunidad. Este trabajo articulado entre el municipio, el Grupo Pier, el Ministerio de Salud y ahora el Hospital Alemán, refuerza el compromiso conjunto con el bienestar y la salud integral de los antofagasteños.