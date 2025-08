Silvana Carrizo: “Cuando el sistema falla, se pierden vidas”

Silvana Carrizo presentó un pedido de informes urgente a OSEP por graves casos de abandono a afiliados y denunció el deterioro de la salud en la provincia*_ Apelando al testimonio de víctimas, la diputada provincial y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, presentó un pedido de informes urgente al Director de la obra social de los empleados públicos, tras conocer casos de abandono y desidia en la atención médica a afiliados y afiliadas. “He escuchado historias que duelen, que indignan y que exigen una respuesta inmediata”, afirmó Carrizo. Entre esos testimonios, mencionó el caso una afiliada que “falleció tras que le rechazaran la continuación de su tratamiento oncológico y de rehabilitación en Córdoba”. Según explicó, en menos de cinco meses pasó de estar en tratamiento activo a quedar discapacitada, luego postrada y finalmente morir. “Su familia hizo todo lo que había que hacer. Pero la única respuesta que recibieron fue la indiferencia institucional”, denunció la legisladora. En el proyecto ingresado a la Cámara, exige que en un plazo no mayor a diez días al titular de OSEP, Leopoldo Marchetti, brinde un informe completo, detallado y actualizado que incluya aspectos clave sobre el funcionamiento y la transparencia de la obra social. Entre los puntos solicitados, Carrizo detalló: Los criterios para autorizar o rechazar derivaciones médicas dentro y fuera de la provincia. Los tiempos promedio de respuesta para tratamientos complejos, internaciones y prestaciones especiales. Estadísticas de derivaciones autorizadas y denegadas en los últimos tres años, con detalle de diagnósticos, destinos y fundamentos. Mecanismos de control y auditoría aplicados. Sanciones a funcionarios o prestadores por demoras o negligencias. Protocolos para atención de pacientes con enfermedades graves o crónicas. Condiciones de alojamiento y cobertura para pacientes y acompañantes fuera de la provincia. El presupuesto ejecutado por OSEP en 2025, con desglose por rubros, especialmente en prestaciones, derivaciones, administración y contrataciones. Carrizo advirtió que “el derecho a la salud no puede depender del capricho de un funcionario ni de la lentitud de una burocracia que hoy está provocando daños irreparables”. Y agregó “No se trata de un trámite, se trata de vidas”. En su reclamo, también señaló situaciones concretas de extrema precariedad “Hay afiliados recién operados sin un lugar donde descansar, personas que duermen en hospitales, familias endeudadas para pagar lo que OSEP debería garantizar. Es inaceptable”. La presidenta del bloque radical subrayó que esta iniciativa busca exigir humanidad, responsabilidad y justicia. “Afiliados están muriendo por la negligencia de OSEP, y por la ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho más básico, el derecho a vivir”. “Hoy cientos de catamarqueños y catamarqueñas no reciben los medicamentos a tiempo, que no acceden a tratamientos, son rehenes de una obra social que mira para otro lado mientras las vidas se apagan. Basta de dolor evitable”, afirmó.