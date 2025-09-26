53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas

Además, más de 100 familias recibieron sus títulos de propiedad. El sueño de la casa propia se hizo realidad para 53 familias de Pozo El Mistol, en el departamento Valle Viejo. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó el acto de entrega de las nuevas viviendas sociales. Estas unidades habitacionales forman parte del Plan Integral de Viviendas, financiado íntegramente con fondos provinciales. Además, el proyecto incluye obras de urbanización como cordones cuneta, veredas y forestación, que mejorarán la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad. Las viviendas, gestionadas a través de la Secretaría de Vivienda, no implican ningún costo para las familias beneficiarias. En el mismo acto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hizo entrega de 119 títulos de propiedad a adjudicatarios de distintos barrios de Valle Viejo, regularizando así la situación dominial de numerosas familias. El gobernador Raúl Jalil ratificó la continuidad de la política habitacional impulsada por la Provincia, que ya lleva en lo que va de 2025 entregadas 679 viviendas y soluciones habitacionales . “Vamos a seguir adelante con esta política de Estado que garantiza más viviendas para las familias catamarqueñas. Estas casas se construyen con el esfuerzo de todos, a través de convenios que no generan costos para los beneficiarios, y eso nos permite avanzar en inclusión social”, afirmó. El ministro Fidel Sáenz destacó que garantizar el acceso a la vivienda es un paso fundamental para ofrecer esperanza a las familias. “Lo que más necesita una persona humilde es un pedacito de tierra para cultivar sueños y tener una perspectiva de vida. Cuando la urgencia diaria es poner un plato de comida en la mesa, resulta muy difícil pensar a mediano o largo plazo”, expresó. El funcionario señaló que estas entregas representan “romper un círculo de desigualdad” y recordó que, mientras proyectos nacionales quedaron inconclusos, la Provincia avanzó con fondos propios. “Había un plan de 105 viviendas con financiamiento nacional del que solo quedaron 20 o 30 plateas abandonadas. En cambio, hoy, con fondos provinciales estamos entregando resultados concretos”. Participaron del acto la diputada provincial, María Argerich; el concejal por Valle Viejo, Franco Iramaín; los dirigentes Juan Pablo Sánchez y Darío Ramírez, entre otras autoridades.