Escaladas, trekking y rappel en El Jumeal

Este fin de semana se podrá disfrutar de la naturaleza que bordea a El Jumeal con las propuestas de dos prestadores privados que ofrecen actividades al aire libre.

Una de las opciones es la que propone el guía Nicolás Aguirre y consiste en animarse a una divertida experiencia que incluye realizar trekking, escalada y rappel. SE puede realizar todos los días, desde las 9 hs.

Y el punto de encuentro es el Muelle del Dique El Jumeal. El paseo demanda unas 5 horas aproximadamente y el precio de la actividad es de $ 40.000 para adultos y $ 25 para menores de 9 años, ya que es apta para toda persona a partir de los 6 años de edad (niños/as de entre 6 y 9 años no realizan rappel).

Se recomienda llevar mochila pequeña, agua, comida, ropa cómoda (evitar prendas ajustadas), zapatillas deportivas y gorra. Consultas y reservas: +54 9 2901 65 9434

Otra de las experiencias, a cargo de Mauricio Olmos se denomina “Huellas verticales” y propone escalada en roca en las montañas de este atractivo turístico situado a minutos del centro de la ciudad. La cita es para mañana sábado 27 de 9 a 13 hs. y el punto de salida es en el Playón Muelle de los Juncos del Dique El Jumeal.

La actividad está destinada para personas a partir de los 7 años, cuesta $ 20.000 y se sugiere llevar ropa cómoda y flexible, zapatillas con buen agarre y botella con agua. Consultas y reservas: +54 9 383 480 8339.

