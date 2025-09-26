Continúa la puesta en valor de Plaza Cerezo en Alijilán

HomeCatamarcaContinúa la puesta en valor de Plaza Cerezo en Alijilán
La localidad de Alijilán sigue creciendo y embelleciéndose con cada obra que se concreta. Se llevan adelante los trabajos de puesta en valor de la Plaza Cerezo, un espacio que se transforma en punto de encuentro, recreación y orgullo para la comunidad.
“Estos avances reflejan el compromiso del municipio con el crecimiento de cada localidad de la jurisdicción de Los Altos, apostando siempre al bienestar de los vecinos y vecinas” expresaron desde la comuna.
Con respecto a la obra desde la comuna manifestaron tambien que “Los Altos municipio continúa construyendo futuro, con más espacios renovados que muestran la belleza y el desarrollo constante de toda la jurisdicción”.