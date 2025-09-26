viernes, septiembre 26, 2025
HomeCatamarcaContinúa la puesta en valor de Plaza Cerezo en Alijilán
Catamarca

Continúa la puesta en valor de Plaza Cerezo en Alijilán

Datamarca4
By Datamarca4

La localidad de Alijilán sigue creciendo y embelleciéndose con cada obra que se concreta. Se llevan adelante los trabajos de puesta en valor de la Plaza Cerezo, un espacio que se transforma en punto de encuentro, recreación y orgullo para la comunidad.

“Estos avances reflejan el compromiso del municipio con el crecimiento de cada localidad de la jurisdicción de Los Altos, apostando siempre al bienestar de los vecinos y vecinas” expresaron desde la comuna.

Con respecto a la obra desde la comuna manifestaron tambien que “Los Altos municipio continúa construyendo futuro, con más espacios renovados que muestran la belleza y el desarrollo constante de toda la jurisdicción”.

Previous article
Nuevas obras de pavimentación mejorarán la accesibilidad en Los Altos
Next article
53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora