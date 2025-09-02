Arranca el torneo Clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol

Este viernes el fútbol vuelve a rodar en el ámbito capitalino, con el clausura unificado de la Liga Catamarqueña.
La programación de la primera fecha
Viernes 5 de septiembre
Malvinas Argentinas
15hs Parque Daza vs El Auténtico
17hs Chacarita vs Sarmiento
Cancha de Tesorieri
14hs Inter del Norte vs La Banda CF
16hs Tesorieri vs Valle Chico
Sábado 6 de septiembre
Malvinas Argentinas
15hs Salta Central vs Estudiantes de La Tablada
17hs Juventud Unida de Santa Rosa vs Defensores del Norte
Cancha de Independiente de Huillapima
12.30hs San Isidro vs Rivadavia
14.30hs La Estación de Miraflores vs Ferrocarriles de Chumbicha
16.30hs Independiente de Huillapima vs San Martín de Chumbicha
Domingo 7 de septiembre
Cancha de Villa Cubas
16.30hs Villa Cubas vs Vélez Sarsfield
Malvinas Argentinas
15hs Club Fiel vs Policial
17hs Independiente de Capital vs San Lorenzo de Alem