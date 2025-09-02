Los audios “grabados ilegalmente” de Karina Milei: cómo y cuándo escucharlos

Escala el caso de presuntas coimas en ANDIS y tras la medida de la Justicia para el cese de la difusión de las grabaciones, un periodista anunció su inmediata reproducción. En pleno escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y mientras desde el Gobierno denuncian una “operación de inteligencia ilegal”, la Justicia Federal dictó una medida que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios grabados en los que aparece Karina Milei, aunque sería reproducidos este martes. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, escribió el vocero presidencial este lunes en su cuenta de X. En tanto, la Justicia ordenó el cese de la difusión de estos audios de Karina Milei, junto a una serie de medidas que parecen atentar contra la libre expresión. En este marco, el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que este martes difundirá los audios de Karina Milei ”grabados ilegalmente” en la Casa Rosada. Será desde las 9:30 horas, en su columna La Tapadita del programa Nada que perder por M24. Preve tituló el caso como “Audigate Argentina”, y anunció: “En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La Tapadita”.