Catamarca suma nuevas unidades de transporte con tecnología de punta

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, y el empresario Oscar Chanquía, encabezó la presentación en la Terminal de Ómnibus de siete nuevas unidades que reforzarán el servicio de transporte tanto en la Capital como en el interior provincial.

De las flamantes incorporaciones, tres están destinadas a larga distancia —dos de ellas de doble piso y coche cama— y cuentan con internet satelital a bordo y rampas para personas con movilidad reducida. Las otras cuatro unidades se sumarán al servicio urbano: colectivos de piso bajo, caja automática, aire acondicionado y calefacción, diseñados para brindar mayor comodidad a los pasajeros.

“Es una inversión muy importante, que la va a disfrutar la gente, porque los beneficiarios directos son los usuarios del transporte catamarqueño”, destacó el gobernador Raúl Jalil, al resaltar el esfuerzo del sector privado para modernizar la flota.

El ministro Andrada, por su parte, calificó la incorporación como “una apuesta fuerte en tiempos difíciles” y recordó que el sector viene mostrando signos de crecimiento: “Tenemos un aumento del 7% en kilometraje y un 6% en nuevas unidades. Nuestro objetivo es que en 2026 el transporte esté en plena recuperación”.

Además, explicó que esta iniciativa forma parte de un plan de recambio de flota iniciado hace menos de un año: “Se dieron de baja 80 micros y ya se sumaron 60 nuevos colectivos en funcionamiento. Incluso, se incorporó un coche de larga distancia con tecnología satelital, una novedad para Catamarca”.

Del acto participaron también las diputadas provinciales Claudia Palladino y María Argerich, el diputado Gustavo Aguirre y otras autoridades que acompañaron la presentación.