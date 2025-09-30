Con un discurso antipolarización, gobernadores opositores criticaron la gestión de Milei

El frente Provincias Unidas, que integran seis gobernadores se mostró en Chubut para posicionarse como alternativa hacia el 26 de octubre. “En Buenos Aires somos ninguneados”, se quejó Valdés. Torres, en tanto, señaló: “Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”.

Los seis gobernadores que integran Provincias Unidas encabezaron un acto en Chubut, donde exhibieron unidad y un discurso claro de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los mandatarios hicieron un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei, con denuncias sobre la falta de “sensibilidad” hacia los sectores más vulnerables y “ninguneo” a las necesidades del interior del país. “Así como va, claramente nos lleva al abismo”, alertó Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

Ignacio “Nacho” Torres recibió en Puerto Madryn a Vidal, Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Antes de la conferencia de prensa, a las 11:30 en el Hotel Rayentray, los dirigentes visitaron la planta de aluminio ALUAR, donde se reunieron con el presidente de la compañía, Javier Madanes.

Vidal tomó como referencia el pasado de Santa Cruz, cuna de Néstor Kirchner, al afirmar que el kirchnerismo “casi funde el país”, pero consideró que la actual gestión “lo está logrando”. “Están exterminando la posibilidad de que como argentinos podamos salir adelante. Mucho tiene que ver con la soberbia. Mucho tiene que ver con la falta de respeto. Mucho tiene que ver con la falta de diálogo. Y algunas de las decisiones que se han tomado tienen que ver, lamentablemente, con el desconocimiento del interior nacional productivo”, expresó.

“El gobierno nacional no nos puede apuntar con el dedo y afirmar que estamos en contra de este país. Todo lo contrario, personalmente quiero que le vaya bien al Gobierno, porque entiendo que de esa forma le puede ir bien a nuestro país. Pero así como va, claramente nos lleva al abismo. La política económica de este Gobierno no funciona: el ajuste no es la receta para poder salir adelante, el ajuste es la receta para generar más pobreza y eso está demostrado. A lo largo de los años, este tipo de políticas han perjudicado el desarrollo de nuestro país”, agregó.

Además, ponderó a Provincias Unidas, que según detalló se sostiene en “tres cuestiones sumamente fundamentales: la educación como base de la sociedad, la producción y el trabajo como base de la economía. En estos tres puntos, el Gobierno nacional, lamentablemente, le ha dado la espalda”. Y concluyó: “Esto lo tenemos que cambiar. No podemos esperar dos años más a tener un nuevo Gobierno. Tenemos que trabajar en un nuevo proyecto político. Yo no estaría tan preocupado por quién lo conduce; estaría preocupado por seguir trabajando con ustedes para redactar el proyecto que necesita realmente este país con los trabajadores adentro”.

Sadir, a su turno, reclamó debatir el Presupuesto 2026 y advirtió que para eso se “necesita del diálogo, necesitamos la participación de todos los actores, fundamentalmente de las provincias”. Y agregó: “Si pensamos que gestionar, como lo está haciendo este Gobierno, significa que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos. No vamos a ningún lado si pensamos que esa es la única herramienta”.

El gobernador jujeño reconoció que el país necesita orden macroeconómico, pero subrayó: “También necesitamos sensibilidad. También necesitamos equilibrio presupuestario y superávit fiscal, pero no a costa de la gente. Este trabajo que tenemos que hacer es con la gente y no podemos tener gobiernos insensibles que no atienden a los más vulnerables. Eso ya lo hemos visto en esta cantidad de vetos que ha planteado el Gobierno nacional, que muestran justamente esa insensibilidad”.

Valdés denunció que las provincias son “ninguneadas en Buenos Aires”. “Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. En un caso, porque somos provincias chicas; en otro, porque somos provincias pobres; en otros casos, porque son patagónicos; en otro, porque son del centro. Pero permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas en Buenos Aires, y eso tiene que terminar en una República Argentina que se quiere levantar”, protestó el correntino.

De cara a la elección legislativa, el gobernador de Corrientes resaltó la necesidad de fortalecerse en el Congreso porque, según denunció, “permanentemente nos ponen señuelos para que los diputados no respondan a los intereses de la provincia o que los senadores no respondan a los intereses de la provincia”. También mostró su malestar por el demorado nombramiento de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior: “Eso realmente duele, porque dicen ‘ustedes no tienen programa’”. De todos modos, insistió en que “no hay mesas” para dialogar con la Casa Rosada. “No hay con quién hablar”, remarcó.

“En 2027 vamos a poner un presidente federal”, prometió en un discurso efusivo Llaryora. Consultado sobre el futuro del espacio después de la elección legislativa, afirmó: “Este es el primer paso. Ahora vamos por el Congreso. Esta es la plataforma que va a cambiar la Argentina para salir de esta situación de extrema pobreza, de desempleo y de frustración. Somos los del interior federal, o no será nadie”.

El gobernador cordobés, acompañado por su candidato a diputado Juan Schiaretti, advirtió que “los que hoy están fracasando ya es la segunda vez que le van a pedir ayuda a Estados Unidos. El fracaso es el modelo. No hay país en el mundo que crea en la libertad del mercado sin tener un Estado inteligente, un Estado eficiente y un modelo productivo y federal que defienda cada puesto de trabajo en cada lugar de la patria”.

En esa misma línea, Schiaretti consideró que en la próxima elección Milei va a representar “uno de los polos”, pero que del otro lado “no va a quedar como alternativa el kirchnerismo, que se está apagando como una llamita. Una nueva alternativa debe expresar lo que el modelo de Milei no expresa”. “Este modelo muestra insensibilidad”, alertó al cuestionar el ajuste a las jubilaciones, al presupuesto de las universidades y a la salud pública.

Pullaro también profundizó su mirada contra la polarización al resaltar que Provincias Unidas “no es la tercera vía”, sino que representa “la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país”. Y apuntó contra Milei: “No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo”.

Además, el gobernador santafesino se refirió a las dudas que surgieron respecto a las listas del espacio en territorio bonaerense y porteño, donde se referencian Florencio Randazzo y Martín Lousteau. “Si a nosotros nos va bien, al conurbano y a Capital Federal también les va a ir bien, porque lo que pretendemos no son planes ni punteros, no es especulación financiera ni timba. Lo que queremos es un país que pueda tener trabajo y producción. Y esa es la Argentina que viene”, concluyó.

En el cierre del acto, Ignacio Torres lanzó duras críticas al Gobierno nacional y denunció la falta de respeto hacia las provincias. “No permitimos que nos falten el respeto ni que nos pisen la cabeza. No puede ser que ejemplifiquen al resto de las provincias pisándole la cabeza a Chubut. Con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos y de nuestras fiestas populares, que son cultura y generan trabajo. La Argentina necesita una dirigencia que llame a la unidad nacional y que dé la cara para defender a quienes producen y trabajan”, sostuvo.

El mandatario chubutense también apuntó contra el rumbo económico y el centralismo. “Estamos cansados de tener que elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la roban. Queremos discutir desarrollo. No nos sirve un Congreso obsecuente a Milei ni un Congreso obsecuente a Cristina. Necesitamos voces que defiendan a los pueblos que producen. La Argentina va a crecer mirando al interior, no mirando al Obelisco. Romper la polarización es la única forma de levantar las banderas del trabajo, de la producción y del federalismo”, enfatizó.

Por último, Torres completó: “Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión y en dar respuestas y generar soluciones concretas a los problemas de la gente. Nuestro desafío en estas elecciones es romper con la polarización. Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”.

