Conductor ebrio choco en pleno centro

Un siniestro vial que podría haber tenido consecuencias gravísimas ocurrió a las 7:30 en Peatonal Rivadavia y calle Mate de Luna, en el centro capitalino.

En el lugar, una combi Mercedes Benz Sprinter, de color blanco, al mando de un hombre de apellido Mamani (34), chocó contra un árbol. Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales.

En ese momento, los efectivos policiales notaron que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Seguridad Vial , quienes le practicaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado positivo.

Seguidamente, se labraron el acta de infracción correspondiente por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y luego remitieron el rodado a la dependencia policial, donde quedó en calidad de secuestro.

