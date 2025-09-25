Declaran culpable al padre que abuso de sus hijos mellizos

Ayer se llevó a cabo la tercera y última jornada del juicio popular contra un sujeto acusado de abusar a sus hijos mellizos de corta edad.

El individuo llegó imputado por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño en la salud y por el vínculo, continuado (hecho nominado primero y hecho nominado segundo), todo ello en concurso real y en calidad de autor.

Pasadas las 21:00 hs de este miércoles, donde se escucharon a los últimos testigos, las partes brindaron sus alegatos de cierre y el juez director impartió las instrucciones finales, se conoció el veredicto de culpabilidad al que arribó el jurado.

Tal como lo solicitó el ministerio público fiscal, el jurado encontró al imputado CULPABLE de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño en la salud y por el vínculo, continuado

Se fijó la audiencia de cesura para mañana a las 9:00hs, oportunidad en la que se conocerá el monto de la pena.