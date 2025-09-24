El programa “Tiempo de Barrio” llegó al barrio 100 Viviendas

El intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, acompañado por el secretario de Educación y Juventudes, Mauro Argañaraz, y todo el equipo de gobierno, encabezó una nueva jornada del programa “Tiempo de Barrio”, que en esta oportunidad se desarrolló en el barrio 100 Viviendas, detrás de Gendarmería Nacional.

La iniciativa reunió a distintas áreas del municipio que acercaron servicios a los vecinos, tales como: atención en desarrollo social, servicio gratuito de odontología junto al Área Programática Nº10, kinesiología, producción, cultura, servicios públicos, asesoramiento e información a través de la Oficina de Empleo, IMCreP, inspección general, juzgado municipal de faltas, defensa del consumidor, carga de CV en el campus laboral, vacunación de mascotas, entre otros.

Vecinos de los barrios 100, 70 y 30 Viviendas, así como del barrio Cooperativas, participaron activamente, planteando sus inquietudes y recibiendo acompañamiento por parte de los equipos municipales.

Durante la jornada, el intendente Andrada y su equipo realizaron la entrega de material deportivo y dejaron inaugurada la escuelita de fútbol del barrio, que ya comenzó a funcionar con más de 20 chicos en el playón deportivo recientemente renovado, con nuevo cerrado perimetral, iluminación y reforestación del espacio.

El jefe comunal resaltó la importancia de mantener un municipio cercano a la gente: “Con Tiempo de Barrio seguimos llegando a cada familia, porque queremos que cada vecino sienta al municipio cerca, acompañando sus necesidades y proyectos”, expresó Andrada.