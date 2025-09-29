martes, septiembre 30, 2025
Detienen a una mujer con mas de cuatro kilos de drogas en Paclín

Esta mañana, a las 7:20, la División Canes Antinarcóticos de la Policía de la Provincia realizó un control a un colectivo de larga distancia en el puesto caminero La Viña, en Ruta Nacional Nº 38, Paclín.

Al identificar a los pasajeros, con la colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial, y la ayuda del can Nerón, adiestrado para detectar estupefacientes, los policías encontraron en un bolso que perteneciente a una mujer de 36 años, cuatro paquetes plateados, con 4,300 kg. de marihuana, que quedó en calidad de secuestro al igual que un teléfono celular IPhone y dos tickets de equipaje.

Ante lo sucedido, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

