El Club Juventud inauguró obras históricas con el apoyo del Plan de Infraestructura Deportiva

La familia del Club Deportivo Juventud, ubicado en calles Prado y 25 de Mayo, vivieron una jornada emotiva con la inauguración de las obras integrales en todas sus instalaciones deportivas.

El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto inaugural de las obras de remodelación y ampliación, que forman parte del Plan Integral de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el Gobierno provincial. El mandatario estuvo acompañado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la secretaria de Gabinete, Luz María Soria; los diputados María Argerich, Claudia Palladino, Gustavo Aguirre y Paola Fedeli, vecinos, dirigentes y jugadores del club.

Durante la inauguración, Raúl recordó con emoción su vínculo personal con la institución: “Este era mi segundo hogar, a los chicos les cuento que no había ni techo cuando veníamos a jugar, era un sol tremendo”, señaló. Además, evocó el legado familiar en el club: “Me trae muchos recuerdos porque mi papá fue presidente de la institución y quería mucho a este club”, dijo.

El ministro Fernando Monguillot destacó la magnitud del programa provincial de infraestructura deportiva: “La emoción que se ve acá en la dirigencia y en el club refleja lo que buscamos con este plan. Ya son 13 las instituciones que inauguraron obras, mejoras y remodelaciones donde los chicos vuelven a practicar deportes en espacios de altísimo nivel y calidad”, remarcó.

La obra

La intervención, desarrollada en varias etapas, significó la renovación completa de las instalaciones de la institución, consolidándose como un espacio moderno y preparado para la práctica deportiva de la comunidad.

El proyecto integral incluyó la construcción de tres canchas multideportivas (una cancha principal con piso de parquet), cuatro vestuarios, gimnasio, albergue con capacidad para 17 personas, consultorio médico, baños públicos, oficinas administrativas, salón de usos múltiples, nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y de iluminación, desagües pluviales, pisos, cubiertas, carpinterías y la renovación total de la fachada. Todas estas intervenciones han transformado el club Juventud, que ahora es una de las instituciones con mejor infraestructura en la provincia.

En total 13 instituciones deportivas cuentan hoy con infraestructura renovada gracias al Plan de Infraestructura Deportiva, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el deporte como motor de inclusión, integración social y desarrollo comunitario.