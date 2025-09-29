Milei defendió el rumbo en Tierra del Fuego: “¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?”

El Presidente habló desde la Patagonia en clave electoral. Además, defendió el régimen de exención impositiva en la provincia: “Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande”.

El presidente Javier Milei visitó este lunes Tierra del Fuego, con una agenda que incluyó un recorrido por empresas locales y definiciones sobre el rumbo económico nacional y un mensaje enfático sobre la necesidad de dejar atrás el pasado. En ese contexto, mantuvo un diálogo con la fm local Aire Libre, en el que se refirió a las críticas y resistencias que enfrenta su gestión, atribuyéndolas a la magnitud de las reformas que impulsa. “A los únicos que no critican es a los que no hacen nada. Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar”, afirmó.

El jefe de Estado destacó una vez más los logros alcanzados por su gestión, poniéndolos en contraste con la herencia recibida. “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

En ese punto subrayó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino”, insistió Milei y pidió que la ciudadanía lo acompañe.

“Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas… ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, expresó el presidente Milei.

Más adelante se refirió a la situación de la industria fueguina. Allí identificó al sindicalismo argentino como un actor alineado con intereses políticos y con lo que denominó “el partido del Estado”, un modelo que, según él, ha llevado al país de la prosperidad al subdesarrollo durante las últimas siete u ocho décadas. Frente a las movilizaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sectores, Milei sostuvo que su administración representa “la esperanza de un futuro mejor” y defendió los resultados obtenidos hasta el momento: “Lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan”.

En cuanto a la relación institucional con las autoridades provinciales, Milei explicó que mantiene los canales formales a través del ministro del Interior y el jefe de Gabinete, quienes gestionan la mayor parte de los vínculos con las provincias. Aunque reconoció que no ha dialogado directamente con el gobernador Gustavo Melella, aclaró que los mecanismos institucionales funcionan tanto de manera directa como indirecta.

El presidente rechazó la distinción entre economía macro y micro, calificándola como una discusión superada en la teoría económica moderna. “La macro es la suma de toda la micro. Por lo tanto, eso no existe”, sentenció. Al referirse a los indicadores sociales, Milei aseguró que su gobierno ha logrado que “12 millones de personas salieran de la pobreza”, aunque reconoció que el 31% de la población sigue en esa situación. “Es un número enorme, dolorosísimo. ¿Pero vos preferís tener 12 millones más de pobres? O como nos dejó el kirchnerismo, que nos dejaba plantada una hiper y el 98% de los argentinos iba a ser pobre”, argumentó, responsabilizando a la administración anterior por la crisis heredada.

El mandatario describió el contexto recibido como una combinación de los peores momentos de la historia económica argentina: un desequilibrio monetario superior al del “Rodrigazo” de 1975, indicadores sociales peores que los de 2001 y un Banco Central en condiciones más graves que antes de la hiperinflación de la gestión de Raúl Alfonsín. En ese marco, destacó que “hay 6 millones de argentinos que hoy comen y antes no comían, porque hoy la indigencia cayó a 7%”.

Sobre el régimen fiscal de Tierra del Fuego, Milei defendió la vigencia de los derechos adquiridos y los acuerdos existentes, y consideró que la provincia es un ejemplo de los beneficios de reducir la carga impositiva. “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos”, sostuvo, sugiriendo que el modelo fueguino podría replicarse en otras regiones.

Milei cerró la entrevista enmarcando la contienda electoral en una disyuntiva nacional entre dos modelos: uno que, en su mirada, conduce al progreso y otro que perpetúa la pobreza y la dependencia del Estado.