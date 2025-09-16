Se reportan numerosos bombardeos en edificios altos del enclave. La prensa habló de “escenas y niveles de guerra nunca antes vistos en el norte de Gaza en posiblemente dos años”.

Fuerzas militares israelíes comenzaron una invasión terrestre a gran escala a la Ciudad de Gaza. Lo anunció The Jerusalem Post.

Según informes palestinos citados por el periódico, tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel entraron en el corazón de la ciudad “en escenas y niveles de guerra nunca antes vistos en el norte de Gaza en posiblemente dos años”.

La ofensiva se complementa por el derribo de numerosos edificios altos de la principal ciudad del enclave palestino.

Qué está pasando en Gaza

El Ejército israelí lanzó una serie de intensos ataques aéreos contra la Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí, reportó EFE.

Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.

En esa zona, los tanques israelíes van avanzando y retrocediendo para ir ganando terreno poco a poco, indicaron las fuentes.

“Se reportan fuertes ataques aéreos israelíes en el noroeste de la Ciudad de Gaza mientras se avecina una operación terrestre”, informó el diario israelí Times Of Israel.

El periódico Haaretz afirmó que “miles (de personas) huyen de Gaza mientras las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo extensos ataques”.

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la Ciudad de Gaza, los bombardeos se incrementaron contra la capital gazatí, con decenas de muertos cada día, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

El domingo, el Ejército israelí derribó al menos cinco torres de gran altura de la urbe y hoy derrumbo una sexta. Junto a ellas, las fuerzas armadas destruyeron decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

La semana pasada, el Ejército israelí declaró toda la Ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa” e instó a sus residentes a desplazarse hacia la nueva “zona humanitaria” cerca de Jan Yunis, anunciada el sábado, a pesar de que ya se encuentra saturada de desplazados.

Se calcula que en la ciudad quedan al menos 650.000 personas -según las últimas cifras del Ejército israelí- del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital.