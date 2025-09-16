Ley Pierri: 76 nuevas familias ya poseen las escrituras de sus propiedades

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), Pedro Monferrán, entregaron ayer un total de 76 escrituras a familias de distintos departamentos de la provincia.

La mayoría de las entregas se concretaron en el marco del Régimen de Regularización Dominial, conocido como Ley Pierri, N° 24.374, destinado a personas de escasos recursos, a quienes les permite obtener el título de su propiedad en forma gratuita. También se entregaron escrituras comprendidas en la Ley Colonización, Viviendas Sociales y al Club Fiel.

La ceremonia se realizó en Casa de Gobierno beneficiando a familias de Capital, Valle Viejo, Paclín, Capayán y El Alto. Cumplida esta etapa, el total de escrituras entregadas este año en la provincia mediante Ley Pierri, asciende a 82.

El ministro Fernando Monguillot señaló que “lo que es un trámite complejo, gracias a la tarea del Estado, ahora es un proceso administrativo para que, aquellos que no lo pueden hacer por sus propios medios, puedan tener sus escrituras y la seguridad jurídica de sus propiedades”.

Gilda Quipildor, una vecina que recibió su escritura, agradeció: “Hace muchos años que estamos esperando tener los títulos de nuestra casa, y hoy nos sentimos reconocidos gracias a esta ley que implementó el Gobierno provincial”.

El acto contó también con la presencia de la escribana General de Gobierno, María Belén Saadi; la diputada María Argerich, Paola Fedeli; los ministros de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, entre otras autoridades.