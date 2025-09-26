Tomaron la escuela de Ricón por falta de docentes

Un grupo de padres lleva adelante la toma pacífica de la Escuela Primaria N °295 Julio Argentino Roca de la localidad de Rincón, Pomán.

Los progenitores exigen la cobertura de cargos docentes ya que hay grados que debieron ser unificados por falta de educadores.

Además, solicitan la creación de un gabinete psicopedagógico que brinde acompañamiento a los alumnos.